Cooler Master представила игровое кресло Motion 1 нового поколения

Cooler Master совместно с D-BOX разработали новое игровое кресло получившее название Motion 1.

Особенностью кресла Motion 1 является тактильный двигатель D-BOX, расположенный над колесами кресла. Благодаря двигателю, пользователь получает незабываемый игровой процесс. D-BOX двигается и вибрирует с игрой в которую вы играете.

Кресло предлагает разные возможности регулировки. Регулировку высоты, наклона, есть регулируемые подлокотники, регулировка поясницы и подголовника. Cooler Master Motion 1 обеспечивает комфорт при долгом пользовании благодаря эргономичной конструкции и мягкому материалу с пеной с эффектом памяти.

Cooler Master Motion 1 создает ощущения пребывания в кресле 4D кинотеатра.

Цена на игровое кресло Motion 1 будет варьироваться от 1999,99 до 2299,99 долларов. Поставки кресла начнутся с января 2022 года.