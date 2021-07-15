Cooler Master представила игровое кресло Motion 1 нового поколения

Cooler Master совместно с D-BOX разработали новое игровое кресло получившее название Motion 1.

Особенностью кресла Motion 1 является тактильный двигатель D-BOX, расположенный над колесами кресла. Благодаря двигателю, пользователь получает незабываемый игровой процесс. D-BOX двигается и вибрирует с игрой в которую вы играете.

Кресло предлагает разные возможности регулировки. Регулировку высоты, наклона, есть регулируемые подлокотники, регулировка поясницы и подголовника. Cooler Master Motion 1 обеспечивает комфорт при долгом пользовании благодаря эргономичной конструкции и мягкому материалу с пеной с эффектом памяти.

Cooler Master Motion 1 создает ощущения пребывания в кресле 4D кинотеатра.

Цена на игровое кресло Motion 1 будет варьироваться от 1999,99 до 2299,99 долларов. Поставки кресла начнутся с января 2022 года.
Комментарии и отзывы Cooler Master Motion 1
Компания AeroCool представила в России н...
Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral. Оба кресла разработаны сп...
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с ды...
Особенностью тестируемого сегодня игрового кресла AeroCool Duke является использование покрытия Aerosuide...
Cooler Master представила игровое кресло...
Cooler Master совместно с D-BOX разработали новое игровое кресло получившее название Motion 1. ...
Gigabyte представила игровое кресло AORU...
Компания Gigabyte представила игровое кресло AORUS AGC310. Новинка сочетает в себе эргономичный дизайн и ...
MSI представила серию игровых кресел MAG...
Серия игровых кресел MAG CH130 включает модели: MAG CH130 I FABRIC, MAG CH130 I REPELTEK FABRIC и MAG CH1...
Обзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с ...
Чаще всего перед монитором, выполняя рабочие задачи или играя, проходит значительное время. И важно обесп...
Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надеж...
На прошлой неделе мы проводили тестирование игрового кресла ZONE 5...
Sharkoon выпустила детское игровое кресл...
Компания Sharkoon объявила о выпуске игрового кресла для детей SKILLER SGS2 Jr. SKILLER SGS2 Jr - уменьше...
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материаломОбзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом
Обзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкциейОбзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor