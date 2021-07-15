Cooler Master представила игровое кресло Motion 1 нового поколения

Особенностью кресла Motion 1 является тактильный двигатель D-BOX, расположенный над колесами кресла. Благодаря двигателю, пользователь получает незабываемый игровой процесс. D-BOX двигается и вибрирует с игрой в которую вы играете.
Кресло предлагает разные возможности регулировки. Регулировку высоты, наклона, есть регулируемые подлокотники, регулировка поясницы и подголовника. Cooler Master Motion 1 обеспечивает комфорт при долгом пользовании благодаря эргономичной конструкции и мягкому материалу с пеной с эффектом памяти.
Cooler Master Motion 1 создает ощущения пребывания в кресле 4D кинотеатра.
Цена на игровое кресло Motion 1 будет варьироваться от 1999,99 до 2299,99 долларов. Поставки кресла начнутся с января 2022 года.