Cooler Master представила радиатор Oracle Air

В последнее время многие пользователи начали пользоваться твердотельными накопителями не только при установке SSD внутрь системы, но и в качестве внешнего накопителя для переноски данных, файлов и рабочего контента с максимальным удобством. И компания Cooler Master решила помочь в этом вопросе, официально представив свой внешний радиатор под названием Oracle Air, который позволяет охлаждать накопитель в случае перегрева, а это бывает достаточно часто, если пользователь использует на самом деле быстрый накопитель. Естественно, новая система охлаждения поддерживает исключительно накопители в формате NVMe M.2, так что любой SSD такого форм-фактора можно будет легко использовать в повседневной жизни и не переживать о повышенных температурах.

Также стоит понимать, что это достаточно прочная конструкция, которая предоставляет возможность носить накопитель даже просто в сумке или рюкзаке, получая максимум скорости без страха, что накопитель сломается. Конструкция надёжная, выглядит очень привлекательно и стильно, такой накопитель легко может проработать пять или даже десять лет и с ним ничего не случится. Более того, если сам накопитель выходит из строя, вы можете просто вынуть его из алюминиевого корпуса, поставить на его место другой накопитель и вновь иметь отличное решение для работы или отдыха. Стоимость для нашего рынка пока что не сообщается, но, вероятно, это будет недорогой продукт — всё же это просто алюминий и крепление.