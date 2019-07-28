Coosno — журнальный столик

Для управления Coosno также предусмотрено фирменное приложение, позволяющее менять характер подсветки, открывать холодильник и синхронизировать музыку. Выдвижной блок включает сразу несколько портов: две розетки, два порта USB 3.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Для размещения журналов и различной мелочи в Coosno есть и классические выдвижные шкафчики.Coosno оснащён телескопической ножкой с микролифтом, поднятие которой открывает встроенный холодильник. По заверению производителя, его объема достаточно для размещения 68 пивных банок. Верхняя грань устройства защищена каленым стеклом, под которой установлена LED-панель.В Coosno есть всё, чего так не хватало гаджетоману: две встроенных розетки, LED-подсветка, Bluetooth-динамики с объмным звучанием, беспроводная зарядка. Но самое приятное, что управлять устройством можно голосом. Обратившись к встроенному Google Assistant, можно не только активировать определённые функции Coosno, но и узнать информацию о погоде, установить будильник и сделать всё то же самое, что пользователь привык делать с ассистентом на смартфоне. Журнальный столик полностью совместим с экосистемой умного дома Google Home.Стоимость новинки составит 150 долларов.