Corsair демонстрирует игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette

Corsair представила новые игровые кресла TC200 Fabric и Corsair TC200 Leatherette. Кресла представлены в черном и бело-сером цветовом исполнении. Также на выбор предлагается внешняя обивка из мягкой ткани или кожзаменителя.

Игровые кресла серии TC200 отличаются удобным и стильным дизайном, прочной стальной конструкцией, увеличенной высотой и шириной. Новинки оснащены прочной армированной стальной рамой, прочной колесной базой и газлифтом класса 4. Максимальная нагрузка для 121 кг.

Благодаря встроенной поясничной опоре из пены высокой плотности и съемной подушке для шеи с эффектом памяти кресло серии TC200 принимает форму вашего тела и обеспечивает комфорт во время игровых сессий. Кресла обеспечивают широкий диапазон регулировок.

Игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette доступны для заказа через интернет-магазин Corsair.