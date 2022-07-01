Corsair демонстрирует игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette

Игровые кресла серии TC200 отличаются удобным и стильным дизайном, прочной стальной конструкцией, увеличенной высотой и шириной. Новинки оснащены прочной армированной стальной рамой, прочной колесной базой и газлифтом класса 4. Максимальная нагрузка для 121 кг.
Благодаря встроенной поясничной опоре из пены высокой плотности и съемной подушке для шеи с эффектом памяти кресло серии TC200 принимает форму вашего тела и обеспечивает комфорт во время игровых сессий. Кресла обеспечивают широкий диапазон регулировок.
Игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette доступны для заказа через интернет-магазин Corsair.