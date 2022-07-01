Corsair демонстрирует игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette

Corsair представила новые игровые кресла TC200 Fabric и Corsair TC200 Leatherette. Кресла представлены в черном и бело-сером цветовом исполнении. Также на выбор предлагается внешняя обивка из мягкой ткани или кожзаменителя.

Игровые кресла серии TC200 отличаются удобным и стильным дизайном, прочной стальной конструкцией, увеличенной высотой и шириной. Новинки оснащены прочной армированной стальной рамой, прочной колесной базой и газлифтом класса 4. Максимальная нагрузка для 121 кг.

Благодаря встроенной поясничной опоре из пены высокой плотности и съемной подушке для шеи с эффектом памяти кресло серии TC200 принимает форму вашего тела и обеспечивает комфорт во время игровых сессий. Кресла обеспечивают широкий диапазон регулировок.

Игровые кресла TC200 Fabric и TC200 Leatherette доступны для заказа через интернет-магазин Corsair.

Обзор HIPER HG-Z5-1160 ZET. Игровой стол 100 см…
Игровой стол HIPER HG-Z5-1160 ZET позволит организовать и оформить место для игр и работы даже при ограни…
Noblechairs представила игровое кресло HERO The Elder Scroll…
Компания Noblechairs официально представила кресло NobleChairs HERO — The Elder Scrolls V: Skyrim 10th An…
Обзор GameLab MONOLITH. Недорогой игровой стол с подсветкой …
В рамках «Лаборатории» мы уже затрагивали тему комфорта и эффективной организации рабочего пространства д…
Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с ткане…
Продолжая актуальной модельно линейки игровых кресел в центре внимания будет A4Tech Bloody GC-150. Это не…
Обзор A4Tech Bloody GC-120. Недорогое игровое кресло…
Удобная и комфортная посадка при длительной работе с ПК/ноутбуком или играх напрямую влияет еще и на здор…
Sharkoon выпускает эргономичные подушки SKILLER SHC10, SLC10…
Компания Sharkoon представила три эргономичных подушки для головы и поясницы, которые обеспечивают поддер…
Обзор HIPER HG-Z5-1460 ZET. Игровой стол 140 см для игр, раб…
Изучаемый сегодня игровой стол HIPER HG-Z5-1460 ZET создавался инженерами с учетом требований и потребнос…
Noblechairs представила игровое кресло Darth Vader Edition…
NobleCharles и Lucasfilm объявили о сотрудничестве, в рамках которого будут выпущены игровые кресла на те…
Обзор A4Tech Bloody GC-120. Недорогое игровое креслоОбзор A4Tech Bloody GC-120. Недорогое игровое кресло
Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожейОбзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожей
Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с тканевой обивкойОбзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с тканевой обивкой
Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?
Обзор HIPER HG-Z5-1160 ZET. Игровой стол 100 смОбзор HIPER HG-Z5-1160 ZET. Игровой стол 100 см
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor