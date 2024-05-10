Corsair представила накопитель MP700 PRO SE

Сегодня компания Corsair официально представила свой флагманский твердотельный накопитель PCI-E 5.0 под названием MP700 PRO SE, который, по словам производителя, может похвастаться поразительной скоростью работы. Кроме того, что самое интересное, новый накопитель доступен в вариантах с жидкостным и воздушным охлаждением. Стоит отметить, что это уже третий вариант в оригинальной линейке MP700 — теперь накопитель поставляется с маркировкой SE, чтобы продемонстрировать эксклюзивные функции, выделяющие новинку среди других представителей линейки. Впрочем, здесь и без лишних букв в названии есть на что посмотреть — новинка от Corsair обладает внушительными скоростями чтения и записи в 14000 МБ/сек и 12000 МБ/сек соответственно, что позволяет назвать этот накопитель буквально самым быстрым среди всех моделей Corsair на текущий момент.

Он немного уступает T705 от Crucial в реальных бенчмарках, но это всё равно очень достойные показатели. Также стоит понимать, что в накопителе MP700 PRO SE используется передовой контроллер Phison Max14um PS5026-E26 PCIe Gen5 x4, который обладает просто безумным потенциалом — на рынке это лучшее решение без всякого сомнения. Кроме того, накопитель поставляется с памятью Micron B58R 232-Layer TLC, так что в техническом плане это одно из лучших решений на современном рынке. Правда, стоимость у этого накопителя тоже достаточно высокая, на что стоит обращать внимание — у конкурентов цена немного ниже.
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