Corsair представила твердотельный накопитель MP600 PRO LPX M.2 NVMe Gen4, оптимизированный для Sony PS5

CORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для геймеров сегодня объявила о выпуске нового твердотельного накопителя M.2, созданного для PlayStation 5 — MP600 PRO LPX.

Доступный в емкостях от 500 ГБ до колоссальных 4 ТБ, MP600 PRO LPX расширяет хранилище вашей консоли в специально созданном компактном форм-факторе, который превосходит все требования к производительности. Благодаря невероятно быстрому сохранению и загрузке всей вашей игровой библиотеки MP600 PRO LPX обеспечивает масштабное обновление вашего хранилища.

Специально разработанный низкопрофильный алюминиевый радиатор обеспечивает охлаждение MP600 PRO LPX даже при самых высоких игровых нагрузках и идеально помещается внутри консоли.

Установка занимает несколько минут, не влияет на гарантию вашей консоли и мгновенно обнаруживается вашей системой при запуске, что обеспечивает дополнительную емкость до 4 ТБ. Невероятно быстрая загрузка больших игровых файлов — непосредственно с твердотельного накопителя — MP600 PRO LPX оставляет далеко позади альтернативы внешнего хранилища и позволяет вам наслаждаться играми в лучшем виде.

MP600 PRO LPX может похвастаться исключительной производительностью системы хранения: до 7100 МБ/с при последовательном чтении и 6800 МБ/с при последовательной записи, что обеспечивает феноменальное время чтения, записи и отклика. Используя высокоплотную кэш-память 3D TLC NAND и Dynamic SLC NAND, MP600 PRO LPX также обеспечивает превосходную надежность хранения на протяжении всего срока службы вашей консоли, что подтверждается пятилетней гарантией.