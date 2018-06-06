Corsair выпускает более доступный MP300 M.2. NVMe SSD

Corsair добавила новый ряд SSD NVMe на своей странице продуктов. Серия MP300 - это более дешевое, более бюджетное предложение своих SSD NVMe. накопителей

Подобно другим конкурентам, этот M2 SSD будет работать на более медленной линии PCIe x2, а также (вероятно) с использованием более дешевого контроллера. Подобные SSD решения будут работать на скорости чтения до 1600 Мбайт / с и скорости записи до 1080 Мбайт / с, хотя скорость варьируются в зависимости от модели из-за наличия доступных NAND-каналов для контроллера.Corsair выпустит серию Mp300 в четырех вариантах, на 120, 240, 480 и 960 ГБ и они получают 5-летнюю гарантию. SSD Corsair Force Series MP300 будут доступны по цене в € 60, € 95, € 155 и € 315 соответственно.