Corsair выпустила твердотельные накопители MP600 CORE, PRO и PRO Hydro X Edition

Corsair объявила о выпуске твердотельных накопителей интерфейса PCIe 4.0, а именно Corsair MP600 CORE, MP600 PRO и MP600 PRO Hydro X Edition. Последний вариант предназначен для систем с жидкостным охлаждением.

Модель MP600 CORE обеспечивает скорость чтения до 4950 МБ/с и запись 3950 МБ/с, в то время как MP600 PRO и MP600 PRO Hydro X могут обеспечить молниеносную скорость чтения 7000 МБ/с и записи 6550 МБ/с.

Что касается емкости, MP600 CORE будет доступен емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. MP600 PRO будет доступен с объемом памяти до 2 ТБ, также будет представлена версия с 4 ТБ. MP600 PRO Hydro X Edition доступен только емкостью 2 ТБ.

Твердотельные накопители Corsair MP600 CORE, PRO и PRO Hydro X Edition станут доступны в ближайшее время.