Cougar анонсировала игровое кресло Terminator

Cougar Terminator - идеальное сочетание функциональности и эргономики с уникальной механической эстетикой.

Кресло обеспечивает идеальное прилегание спинки к изгибу позвоночника, тем самым гарантируя максимальны комфорт. В Cougar Terminator используется искусственная кожа премиум-класса Hyper-Dura, которая в 12 раз прочнее, чем обычная кожа. Вентилируемая спинка позволяет с комфортом проводить игровые сессии.

Регулируемый дизайн обеспечивает настройку наклона спинки, высоты, кроме того, реализована регулировка подлокотников и подголовника. Алюминиевая колесная база с большими 3-дюймовыми роликами гарантируют устойчивость и долговечность. Заявленная максимальная нагрузка составляет 135 кг.

Доступность и стоимость игрового кресла Cougar Terminator не раскрыты.

Комментарии и отзывы Cougar Terminator
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