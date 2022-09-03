Cougar анонсировала игровой стол E-DEIMUS 120 с электрической регулировкой

Cougar расширяет ассортимент игровых столов, представив новую модель E-DEIMUS 120.

E-DEIMUS 120 представляет собой эргономичный стол с электрической регулировкой. Стол можно регулировать по высоте от 720 мм до 1150 мм. Панель управления имеет кнопки регулировки, а также четыре кнопки для сохранения профиля высоты. Кроме того, новинка оснащена встроенной RGB-подсветкой, USB-концентратором с двумя портами USB 3.0, портом USB-C и переключателем RGB. Игровой стол предлагает удобную прокладку кабелей. Cougar E-DEIMUS 120 изготовлен из МДФ с матовой поверхностью. Размеры стола: ширина 1223,8 мм и глубина 605 мм. На данный момент, стоимость игрового стола не раскрыта.