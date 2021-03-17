Cougar представила игровое кресло Outrider S

Cougar представила игровое кресло Outrider S. Кресло выполнено в фирменном черном стиле Cougar с оранжевыми оттенками. Также есть версия в полностью черном исполнении.

Игровое кресло Cougar Outrider S оснащено стальной рамой, газлифтом класса 4 и 3-дюймовыми колесами. Производитель заявляет, что кресло способно выдержать до 120 кг.

Модель обеспечивает широкие возможности регулировки, это и наклон на 180 градусов, регулировка высоты, подлокотники также можно регулировать.

Обладая эргономичным дизайном, созданным специально для геймеров, Cougar Outrider S был создан для комфортной поддержки вашего тела. Игровое кресло покрыто очень толстой кожей премиум-класса из ПВХ. В комплектацию входят подушка для голы и поясницы.

Цену компания на раскрывает.
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