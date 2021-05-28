Cougar представила игровой стол с подсветкой

На рынке игровых устройств есть целое море различных гаджетов на любой вкус и цвет — есть игровые видеокарты, корпуса, гаджеты и периферия. Пользователю достаточно иметь определенный объем денег в кошельке, чтобы получить любой продукт, который ему только может прийти в голову, так как производители весьма активно работают в этом направлении. И Cougar Mars Pro 150, на самом деле, не является первым на рынке игровым столом — уже были другие продукты от разных брендов в этом же сегменте, но у них не было основного преимущества, которое есть у этой новинки. Дело в том, что у этого геймерского стола есть подсветка, да еще и достаточно привлекательная, стильная и яркая — она моментально привлекает к себе внимание, даже если вы не являетесь геймером.

Для реализации подсветки справа и слева от столещницы имеются две вытянутые панели с подсветкой, которые направлены на саму столешницу. Благодаря этому пользователь получает интересный эффект на столе, который выглядит очень стильно в темноте. Также в столе имеется USB-концентратор, который позволяет подключать периферию к самому столу и док-станции, а не тянуть кабели к системному блоку. Это достаточно удобно, особенно если вам нужно подключать мышку или клавиатуру, а вот можно ли использовать данную док-станцию для передачи данных пока что не совсем понятно. Отличный продукт для тех, кто хочет организовать себе удобное рабочее место и играть с максимальным комфортом. Вопрос только в стоимости для российского рынка.
Комментарии и отзывы Cougar Mars Pro 150
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