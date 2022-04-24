Cougar представляет эргономичное игровое кресло ARGO One

Компания Cougar представила эргономичное игровое кресло ARGO One. Он унаследовал эргономичный дизайн кресел серии ARGO с некоторыми улучшениями, обеспечивающими лучшую поддержку и комфорт, которые подойдут для любого игрового стиля.

Кресло ARGO One имеет дышащую эластомерную сетку на спинке. Он также оснащен рамой PAFRP с поясничной опорой, которая соответствует изгибу позвоночника для более удобного и здорового положения сидя. В модели реализованы стандартные возможности регулировки кресла, такие как регулируемый подголовник и подлокотники, а также регулировку спинки. В ARGO One добавили выдвижное сиденья, которое позволяет пользователю сдвигать его вперед на 55 мм.

Игровое кресло ARGO One выполнено в черно-оранжевой цветовой гамме, а также в полностью черной модели — ARGO One Black. Стоимость игрового кресла, компания не раскрыла.