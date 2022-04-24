Cougar представляет эргономичное игровое кресло ARGO One

Компания Cougar представила эргономичное игровое кресло ARGO One. Он унаследовал эргономичный дизайн кресел серии ARGO с некоторыми улучшениями, обеспечивающими лучшую поддержку и комфорт, которые подойдут для любого игрового стиля.

Кресло ARGO One имеет дышащую эластомерную сетку на спинке. Он также оснащен рамой PAFRP с поясничной опорой, которая соответствует изгибу позвоночника для более удобного и здорового положения сидя. В модели реализованы стандартные возможности регулировки кресла, такие как регулируемый подголовник и подлокотники, а также регулировку спинки. В ARGO One добавили выдвижное сиденья, которое позволяет пользователю сдвигать его вперед на 55 мм.

Игровое кресло ARGO One выполнено в черно-оранжевой цветовой гамме, а также в полностью черной модели — ARGO One Black. Стоимость игрового кресла, компания не раскрыла.

Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000…
Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000Изучаемое сегодня игровое кресло GAMELAB TETRA GL-410 RED относится к недорогому ценовому сегменту. На мо…
Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RIN…
Noblechairs представил новое игровое кресло HERO - ELDEN RINСегодня Noblechairs представил великолепно оформленную версию игрового кресла HERO - ELDEN. Кресло уникал…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло…
Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое креслоТестируемое сегодня игровое кресло отличает рамочное исполнение спинки с продуваемым сетчатым материалом.…
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4…
Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4Представлено новое игровое кресло Kaiser 3 созданное инженерами Andaseat. Kaiser 3 оснащен 4-позиционной …
Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 …
Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровых кресел от Gamelab, в центре внимания будет Penta …
Sharkoon выпускает обновленное игровое кресло SKILLER SGS30…
Sharkoon выпускает обновленное игровое кресло SKILLER SGS30SKILLER SGS30 доступен в двух разных версиях: одна версия с классической тканевой обивкой, а другая — со …
Sharkoon представил игровые стулья SKILLER SGS30 из полиурет…
Sharkoon представил игровые стулья SKILLER SGS30 из полиуретSharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и п…
Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с ткане…
Обзор A4Tech Bloody GC-150. Недорогое игровое кресло с тканеПродолжая актуальной модельно линейки игровых кресел в центре внимания будет A4Tech Bloody GC-150. Это не…
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материаломОбзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом
Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000
Обзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторамиОбзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторами
Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкойОбзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor