Cougar выпустила игровой стол Mars Pro 150 RGB

Cougar выпустила игровой стол Mars Pro 150 RGB.

Стол выделяется светодиодной подсветкой, расположенной на боковой стороне в виде полос. Cougar Mars Pro 150 RGB оснащен блоком управления, где есть порты USB 3.0 Type-C, два порта USB 3.0 Type-A, аудиоразъем. Порт USB 3.0 Type-C можно использовать в качестве входа для монитора.

Размеры стола: 1533 х 750 (800/850) х 771 мм. Есть три режима регулировки. Каркас стола изготовлен из высокопрочной стали с отделкой из углеродного волокна.

Эргономичный дизайн с изогнутыми и закругленными углами обеспечивает комфортное пользование. Вес стола составляет 40 кг.

Стоимость Cougar Mars Pro 150 RGB не раскрыты.
Комментарии и отзывы Cougar Mars Pro 150 RGB
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