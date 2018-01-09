Crucial Официально объявляет SSD MX500

Crucial официально объявляет о выпуске своего нового SSD MX500. Он доступен в объеме 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и поставляется в форм-факторе 2,5 дюйма. Он в 45 раз более энергоэффективен, чем обычный жесткий диск, и имеет 5-летнюю ограниченную гарантию.Это SSD следующего поколения MX500 оснащено технологией второго поколения Micron® 3D NAND и множеством дополнительных функций, которые сохранят ваши данные в безопасности. MX500 имеет последовательное чтение / запись до 560/510 МБ / с и случайное считывание / запись до 95K / 90K IOPS, что делает его идеальной заменой для стареющего жесткого диска на вашем вялом ПК.