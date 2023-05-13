Crucial T700 оборудован уникальной системой защиты от перегрева

Большинство современных накопителей делают аналогично для защиты от перегрева и механических повреждений, но модель накопителя Crucial T700 M.2 NVMe 5.0 продолжает работать даже при высокой нагрузке. Впрочем, это существенно сказывается на производительности накопителя, ведь система защиты о тперегрева вынуждена сбрасывать скорость до отметки в скорость старых-добрых HDD. Измерения в программе CrystalDiskMark показывают, что скорость чтения и записи новинки падает до отметки в 101 МБ/сек по сравнению фактической скоростью передачи данных на уровне 12 ГБ/сек. Это крутое решение, потому что лучше получить медленную работу, чем синий экран смерти, но хотелось бы, чтобы крупные компании начали хотя бы немного заботиться про охлаждение своих безумно быстрых накопителей.