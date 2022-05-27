Crucial анонсировала новую линейку твердотельных накопителей P3 и P3 Plus

Компания Crucial анонсировала свою новую линейку твердотельных накопителей P3 и P3 Plus.

Новая линейка твердотельных накопителей Crucial P3 Plus обеспечивает оптимальное соотношение цены и производительности со скоростью последовательного чтения/записи до 5000/4200 МБ/с, а твердотельные накопители Crucial P3 следующего поколения обеспечивают скорость чтения/записи до 3500/3000 МБ/с. Оба накопителя будут доступны емкостью до 4 ТБ, что делает их идеальными решениями для хранения данных, которые нужны профессионалам, творческим людям и геймерам. Накопители построены на основе усовершенствованной памяти 3D NAND. Они поддерживают технологию NVMe.

Твердотельные накопители P3 и P3 Plus появятся этим летом.