Crucial представила SSD-накопитель P2

Crucial представила новый твердотельный SSD-накопитель P2 формата M.2, доступного емкостью 250 Гб и 500 Гб. Идеальный вариант для использования его в качестве загрузочного диска или добавления в ноутбук.

Накопитель использует технологию NVMe, 500 Гб диск достигает скорость чтения и записи 2300 МБ/с и 940 Мб/с, соответственно.

250 Гб версия имеет скорости 2100 МБ/с и 1150 МБ/с для чтения и записи. Срок службы накопителей составляет около 1,5 миллиона часов. Дополнительные функции накопителей: TRIM, RAIN, NVMe APST, SMART и ECC.

Накопители уже доступны для заказа. Производитель дает пятилетнюю гарантию.