Crucial представила X8 Portable SSD

2019-10-26, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Crucial X8 Portable SSD; [64]
Crucial X8 - это легкое портативное флэш-устройство хранения данных емкостью 500 ГБ и 1 ТБ, обеспечивающее скорость последовательной передачи до 1050 МБ / с. Crucial X8 использует USB 3.1 gen 2 (10 Гбит / с) и UASP, а также поддерживает USB type-C. Адаптер типа C-типа A входит в комплект поставки, но его скорость составляет 5 Гбит / с.

Также USB 3.1 не совместим с USB 2.0 / 1.1. Это связано с тем, что для него требуется ток 1,5 А, так как порты USB старого поколения обычно не могут обеспечить.

X8 является твердотельным накопителем Crucial P1 M.2 NVMe, подключенным к мостовому чипу USB-PCIe производства ASMedia. Поддерживает команду TRIM, если отформатирован в NTFS и поставляется в удобном для камеры формате exFAT с GPT.

Таким образом, накопитель совместим с компьютерами Mac, iPad Pro, Chromebook и устройствами на базе Android с USB 3.1. Несмотря на то, что Crucial X8 не сертифицирован, он также работает с Xbox One и PlayStation 4, а Crucial обеспечивает поддержку при работе с этими консолями, что делает его мощным портативным игровым диском с учетом скорости последовательного чтения. Накопитель размером примерно с 4-дюймовый смартфон и способен выдерживать падения на ковер до высоты 7,5 футов (2,28 м).

Цена

Вариант на 1 ТБ (CT1000X8SSD9) стоит 164,95 долларов, и на 500 ГБ (CT500X8SSD9) - 119,95 долларов.

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