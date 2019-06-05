Cуперкомпактное сферическое электрическое моноколесо - Jyroball

Jyroball - это суперкомпактное самобалансирующееся городское моноколесо, которое, как утверждают его создатели, является одним из самых простых в освоении. Оно весит 9 кг и складывается в шар диаметром 25 см для транспортировки.

По своей функциональности он практически такой же, как и другие моноколеса, предлагая диапазон 22,5 км от одной 2,5-часовой зарядки, перевозя пользователя до 100 кг на скорости до 20 км / ч. По форме он впечатляюще крошечный благодаря небольшому 500-ваттному двигателю. Изобретатель Jyroball Марк Симерэй имеет патент на самобалансирующийся одноколесный велосипед.

Подобные устройства стоят около $ 1000, Jyroball будет продаваться в розницу за $ 899, но временная акция на краудфандинговой платформе предварительного заказа Indiegogo предлагает цену в $ 395 за ориентировочную октябрьскую поставку.