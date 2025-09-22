DDX Fitness возглавил digital-рейтинг фитнес-клубов «ВКонтакте»

Российский рынок фитнес-услуг выходит за пределы тренажёрных залов и всё активнее осваивает digital-пространство. Выбор клуба для многих пользователей теперь зависит не только от качества оборудования и расписания тренировок, но и от того, как организация проявляет себя в социальных сетях. Онлайн-сообщества стали площадкой для вовлечения клиентов, обмена опытом и дополнительной мотивации.

Во «ВКонтакте» опубликован августовский рейтинг фитнес-клубов по уровню интереса аудитории к их контенту. Список формируется на основе количества просмотров публикаций и показывает, насколько эффективно бренды работают с аудиторией в digital-среде.Лидером месяца стал DDX Fitness, сумевший занять первую строчку рейтинга благодаря системному подходу к созданию контента и активному вовлечению подписчиков. Второе место занял Fitness House, опирающийся на широкую сеть клубов и узнаваемый бренд. Тройку лидеров замкнул SKALA, делающий ставку на живое общение с аудиторией и аутентичные публикации с участием посетителей.

В десятку также вошли XFIT – Studio, «Атлетик», «Рельеф», «Грани», два филиала «МетроФитнес» из Челябинска и Самары, а также Plaza Fitness Club из Костромы.Эксперты отмечают, что соцсети перестают быть вспомогательным каналом: от регулярности публикаций и умения вызвать эмоции у аудитории напрямую зависит узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Таким образом, в условиях растущей конкуренции именно digital-стратегия становится для фитнес-клубов дополнительным ресурсом роста и удержания позиций на рынке.