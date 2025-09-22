DDX Fitness возглавил digital-рейтинг фитнес-клубов «ВКонтакте»

Российский рынок фитнес-услуг выходит за пределы тренажёрных залов и всё активнее осваивает digital-пространство. Выбор клуба для многих пользователей теперь зависит не только от качества оборудования и расписания тренировок, но и от того, как организация проявляет себя в социальных сетях. Онлайн-сообщества стали площадкой для вовлечения клиентов, обмена опытом и дополнительной мотивации.

Во «ВКонтакте» опубликован августовский рейтинг фитнес-клубов по уровню интереса аудитории к их контенту. Список формируется на основе количества просмотров публикаций и показывает, насколько эффективно бренды работают с аудиторией в digital-среде.

Лидером месяца стал DDX Fitness, сумевший занять первую строчку рейтинга благодаря системному подходу к созданию контента и активному вовлечению подписчиков. Второе место занял Fitness House, опирающийся на широкую сеть клубов и узнаваемый бренд. Тройку лидеров замкнул SKALA, делающий ставку на живое общение с аудиторией и аутентичные публикации с участием посетителей.

В десятку также вошли XFIT – Studio, «Атлетик», «Рельеф», «Грани», два филиала «МетроФитнес» из Челябинска и Самары, а также Plaza Fitness Club из Костромы.

Эксперты отмечают, что соцсети перестают быть вспомогательным каналом: от регулярности публикаций и умения вызвать эмоции у аудитории напрямую зависит узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Таким образом, в условиях растущей конкуренции именно digital-стратегия становится для фитнес-клубов дополнительным ресурсом роста и удержания позиций на рынке.

Яндекс открыл бесплатно доступ к самым мощным генеративным м…
Яндекс объявил о бесплатном и неограниченном доступе к самым продвинутым генеративным моделям нейросети А…
DDX Fitness возглавил digital-рейтинг фитнес-клубов «ВКонтак…
Российский рынок фитнес-услуг выходит за пределы тренажёрных залов и всё активнее осваивает digital-прост…
МТС открыла предзаказ на HUAWEI Pura 80 Ultra и Pro с подарк…
МТС объявила о старте предзаказа на новые смартфоны серии HUAWEI Pura 80 — HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI …
В чем преимущества аренды квартиры в Ростове-на-Дону через р…
Ростов-на-Дону — динамичный и привлекательный город, где возможностей предостаточно, а комфортное прож…
DDX Fitness FEST вновь соберёт поклонников здорового образа …
С 26 по 27 июля в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный …
Анонсирован многосерийный онлайн-детектив Игра Золтана…
Создатели нашумевшего иммерсивного проекта "Театр кукол Золтана" анонсировали свой следующий шаг в сфере …
Плюсы и минусы отдыха в Зеленоградске: где остановиться, сов…
Краткое введение Зеленоградск — уютный курорт на Балтийском побережье, который привлекает ту…
DDX Fitness FEST 2025 в «Коломенском» собрал тысячи поклонни…
В музее-заповеднике «Коломенское» состоялся DDX Fitness FEST 2025 — крупный фестиваль фитнеса и активного…
Что подарить на Новый год: топ-5 практичных идейЧто подарить на Новый год: топ-5 практичных идей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor