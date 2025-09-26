Шахтеры, врачи и строители возглавили рейтинг самых тяжелых профессий: исследование HONOR

Компания HONOR представила исследование, приуроченное к запуску защищенного смартфона HONOR X7d, посвященное трудностям рабочих профессий в России и роли технологий в их преодолении. Согласно опросу, самыми тяжелыми профессиями россияне назвали труд шахтеров и горняков (37,3%). При этом сами представители этой сферы оказались менее категоричны: лишь около 19% сочли свою работу «очень тяжелой». В топ также вошли строители и монтажники (11%), врачи скорой помощи (10,1%), сотрудники МЧС и буровики.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что современные технологии значительно облегчают повседневные задачи. Более двух третей опрошенных отметили, что труд стал проще благодаря появлению устройств, а для 22% изменения были «кардинальными». Особое место занимает рабочий смартфон: для 68% россиян он стал таким же важным элементом экипировки, как специнструмент. Каждый третий признался, что хотя бы раз ломал устройство на работе, чаще всего — экран или батарею, что усиливает интерес к более защищенным моделям.

HONOR X7d, с учетом выявленных проблем, позиционируется как решение для специалистов, работающих в сложных условиях. Устройство оснащено емкой батареей, позволяющей выдерживать полный рабочий день даже при активной эксплуатации навигации и рабочих приложений. Встроенная защита корпуса и устойчивость к пыли и ударам делают смартфон удобным для шахтеров, курьеров, строителей и врачей скорой помощи, которые используют гаджет не только для связи и рабочих задач, но и как средство обеспечения собственной безопасности.

Исследование показало, что для работников с вахтовым методом смартфон становится еще и связующим звеном с близкими. HONOR подчеркивает: X7d создан с учетом именно таких запросов — надежности, автономности и доступной цены при высоком уровне защиты. Более трети респондентов признались, что готовы переплатить за такие характеристики, рассматривая покупку не как расход, а как инвестицию в стабильность работы.
