ТОП лучших компаний по ремонту квартир в Москве

Выбор подрядчика для ремонта — это решение, которое определяет не только внешний вид вашей квартиры, но и ваше душевное состояние на ближайшие месяцы. В Москве, где рынок переполнен предложениями, найти по-настоящему надежного исполнителя — задача, требующая глубокого анализа. Наш рейтинг создан, чтобы снять с вас это бремя. Мы отобрали только тех, кто сочетает в себе технологичность, прозрачность, европейские стандарты качества и человеческое отношение. Это не просто список — это ваша гарантия спокойствия, предсказуемости и безупречного результата.

Топ-10 компаний по ремонту квартир в Москве

  1. Строймир
  2. Вира-АртСтрой
  3. AMK Design
  4. СК «НЕБО»
  5. Ремонтофф
  6. Яркий Ремонт
  7. Сделано
  8. Флагман ремонта
  9. СВсервис
  10. На уровне

Строймир

Компания предлагает ремонт квартир под ключ. При этом каждая деталь продумана до мелочей: от первой консультации до момента, когда вы въезжаете в готовую квартиру. Компания работает по принципу «все включено»: дизайн, закупка, доставка, монтаж, авторский надзор, финальная уборка — вы можете вообще не появляться на объекте. Ваша роль — только утверждать решения и принимать отчеты. При этом вы всегда остаетесь в курсе: регулярные фотоотчеты с чеками, онлайн-трансляция с IP-камер и личный кабинет с детализацией расходов дают полный контроль без необходимости лично присутствовать.

Технологическая мощь «Строймира» поражает: механизированная штукатурка, стяжка и шпаклевка выполняются в 7 раз быстрее ручного труда, при этом достигается идеальная геометрия поверхностей — основа для долговечного ремонта. Компания использует только сертифицированные материалы, а благодаря собственному складу и прямым договорам с поставщиками вы получаете экономию до 10% без ущерба для качества.

Финансовая гибкость — еще одно ключевое преимущество: беспроцентная рассрочка до 12 месяцев и поэтапная оплата только за принятые работы делают даже самый дорогой евроремонт доступным уже сегодня.

Четырехуровневая система контроля качества — визитная карточка компании. За каждым этапом следит не один, а целая команда: прораб (ежедневный контроль на объекте), технадзор (проверка соответствия ГОСТ, СНиП, EN, DIN), дизайнер (еженедельная сверка с проектом), начальник участка (общее курирование и координация). Это исключает малейшую возможность брака.

«Строймир» — это выбор для тех, кто ценит не просто красивый интерьер, а абсолютную предсказуемость, технологичность и полное отсутствие стресса.

Преимущества:

  • Ремонт без предоплаты.
  • 24/7 видеонаблюдение — прямая трансляция с объекта на ваш смартфон.
  • Гарантия до 3 лет по европейским стандартам (ISO, EN, DIN).
  • Экономия до 10% на материалах благодаря оптовым закупкам и собственному складу.
  • Рассрочка 0% до 12 месяцев от ведущих банков без скрытых комиссий.
  • Бесплатный дизайн-проект и 3D-визуализация — увидьте будущий интерьер до начала работ.
  • Фиксированные сроки и стоимость — прописаны в договоре, не меняются в процессе.

Вира-АртСтрой

С почти 30-летней историей, «Вира-АртСтрой» — это эталон профессионализма и надежности. Компания подходит к каждому проекту как к уникальной инженерной задаче, создавая интерьеры с помощью детального 3D-моделирования. Их специалисты — не просто рабочие, а профессионалы с высшим образованием, которые проходят регулярную аттестацию. Фирма берет на себя даже сложные задачи, такие как согласование перепланировки с жилищной инспекцией. Клиентам предлагают посетить объекты, готовящиеся к сдаче, чтобы лично убедиться в качестве. Отдельного внимания заслуживает их работа с «умными домами», аквариумами и домашними кинотеатрами — они превращают квартиру в высокотехнологичное пространство.

Преимущества:

  • Работает на рынке с 1996 года — проверено временем.
  • Бесплатный дизайн-проект и 3D-визуализация.
  • Полное сопровождение, включая согласование перепланировок.
  • Страхование объекта и гарантия до 5 лет.
  • Только граждане РФ в штате, с высшим профильным образованием.
  • Школа мастеров с ежегодной аттестацией по ГОСТ и СНиП.

AMK Design

Архитектурно-строительное бюро, которое за короткий срок зарекомендовало себя как эксперт в создании стильных и функциональных пространств. Команда «AMK Design» состоит исключительно из специалистов с опытом более 7 лет, прошедших жесткий отбор. Они работают со всеми стилями — от лофта до прованса — и берут на себя абсолютно все: закупку, доставку материалов и даже комплектацию мебелью. Клиент может полностью отстраниться от процесса, получая лишь отчеты о проделанной работе. Фирма гарантирует фиксированную стоимость, что исключает любые скрытые платежи и делает бюджет полностью предсказуемым.

Преимущества:

  • Все специалисты — узкопрофильные эксперты с опытом от 7 лет.
  • Услуга «все под ключ»: от идеи до меблировки.
  • Прозрачное ценообразование без доплат в процессе.
  • Гарантия 2 года на все виды работ.
  • Авторский надзор на всех этапах ремонта.
  • Работа с квартирами, коттеджами и загородными домами.

СК «НЕБО»

Фирма, которая делает ставку на масштаб и технологичность. В ее штате более 1000 тщательно отобранных и обученных на собственном полигоне мастеров. «НЕБО» предлагает клиентам полный контроль: от бесплатного выезда замерщика в день обращения до круглосуточного видеонаблюдения на объекте. Все этапы, сроки и цены детально прописаны в договоре, что полностью исключает «подводные камни». Благодаря собственному огромному складу, материалы всегда в наличии, а их стоимость остается стабильной. Клиент получает не просто ремонт, а отлаженную систему, где за каждым шагом следит персональный менеджер.

Преимущества:

  • Индивидуальный менеджер для каждого клиента.
  • Собственный склад и быстрая доставка материалов.
  • Многоуровневый технический контроль качества.
  • Бесплатная 3D-визуализация планировки.
  • Работа с материалами клиента или закупка по оптовым ценам.
  • Гарантия соблюдения сроков, прописанная в договоре.

Ремонтофф

Компания с более чем 20-летней историей, которая заслужила доверие благодаря простоте, честности и оперативности. «Ремонтофф» не усложняет процесс: фиксированная цена, поэтапная оплата только за выполненные работы и отсутствие предоплаты. Высококвалифицированный мастер лично выезжает на объект для оценки и составления сметы. Фирма может взять на себя закупку всех материалов, предоставляя клиенту подробные фотоотчеты. Их подход идеален для тех, кто ценит ясность и не хочет тратить время на управление стройкой. Несмотря на доступные цены, качество остается на высшем уровне благодаря использованию современных технологий и экологичных материалов.

Преимущества:

  • Более 20 лет на рынке, свыше 750 успешно сданных объектов.
  • Фиксированная стоимость без скрытых платежей.
  • Оплата строго по факту выполнения работ.
  • Гарантия на соблюдение сроков сдачи.
  • Высококвалифицированные мастера с узкой специализацией.
  • Возможность самостоятельной закупки или доверия материалов компании.

Яркий Ремонт

Фирма, чья репутация строится на рекомендациях: 97% клиентов приходят по совету друзей и знакомых. За 15 лет «Яркий Ремонт» отработал систему, которая сочетает в себе высокое качество, лояльность и социальную ответственность. В штате работают только граждане РФ, официально трудоустроенные и прошедшие обучение. Здесь предлагают гибкие условия: рассрочку без процентов, программу лояльности для постоянных клиентов и сезонные акции. Фирма также сотрудничает с управляющими компаниями и может самостоятельно оформить все необходимые согласования, избавив клиента от бюрократии.

Преимущества:

  • Работа без предоплаты, оплата по окончании этапа.
  • Программа лояльности и регулярные акции для экономии.
  • Сотрудники — только граждане РФ с официальным оформлением.
  • Гарантия до 3 лет и сертификат ISO 9001.
  • Помощь в согласовании перепланировок с УК.
  • Фотоотчеты каждые 3 дня и возможность онлайн-трансляции.

Сделано

«Сделано» превращает ремонт в искусство, где каждая деталь продумана до мелочей. Ключевая особенность — персональный архитектор, который сопровождает проект от демонтажа до финальной уборки. Клиент получает не просто дизайн-проект, а полную визуализацию будущего интерьера с мебелью, светом и декором. Компания гордится тем, что фиксирует цену и сроки в договоре, и они не меняются в процессе. Их подход идеален для занятых людей: вы можете полностью делегировать процесс и получить готовую квартиру, в которую можно сразу заселяться. Они одинаково уверенно работают как с новостройками, так и с историческими зданиями.

Преимущества:

  • Индивидуальный дизайн-проект с подбором мебели и декора.
  • Фиксированная цена и сроки, прописанные в договоре.
  • Полное отсутствие необходимости участия клиента.
  • Четкий, регламентированный процесс работы.
  • Авторский надзор на всех этапах.
  • Гарантия 2 года на все виды работ.

Флагман ремонта

Эта фирма предлагает, пожалуй, самый комфортный формат для клиентов — ремонт без необходимости съезжать из квартиры. «Флагман ремонта» создал систему, которая позволяет вести работы в одной части квартиры, изолируя жилую зону, чтобы вы могли спокойно жить в другой. Для полного спокойствия клиентов устанавливаются IP-камеры с онлайн-трансляцией, а фотоотчеты приходят каждые три дня. Уникальное предложение — рассрочка до 22 месяцев без процентов и первоначального взноса, оформляемая всего за 20 минут. Каждый объект курирует персональный прораб, всегда на связи.

Преимущества:

  • Ремонт без отселения — вы живете в своей квартире.
  • Самая длительная беспроцентная рассрочка на рынке — до 22 месяцев.
  • Персональный прораб и независимая приемка качества.
  • Онлайн-трансляция с объекта в реальном времени.
  • Оформление рассрочки за 20 минут без справок.
  • Гарантия 3 года на все работы.

СВсервис

С 21-летним опытом и портфолио из более чем 4000 проектов, «СВсервис» — это проверенный временем профессионал. Компания постоянно развивается, внедряя новые услуги для максимального удобства клиентов. Их главный принцип — найти идеальный баланс между стоимостью, сроками и качеством для каждого конкретного заказчика. Они используют только сертифицированные материалы и современные технологии, а грамотный индивидуальный подход позволяет выполнять даже самые сложные проекты на высочайшем уровне. Гарантия на работы составляет 24 месяца, что подтверждает уверенность компании в результате.

Преимущества:

  • Огромный опыт — 21 год и более 4000 реализованных проектов.
  • Постоянное совершенствование сервиса и добавление новых опций.
  • Индивидуальный подбор оптимального решения под бюджет клиента.
  • Показ любого реализованного объекта по запросу клиента.
  • Собственный склад и логистика для бесперебойной поставки материалов.

На уровне

Как гласит их название, «На уровне» обещает и выполняет ремонт, который соответствует самым высоким стандартам — без переплат, задержек и лишней суеты. Они работают только с мастерами — гражданами РФ и РБ, имеющими опыт от 5 лет, что гарантирует профессиональный и аккуратный подход. Стоимость и сроки жестко фиксируются в договоре. Система из четырех этапов контроля (с участием прораба и технадзора) исключает возможность брака. Особое внимание уделяется порядку на объекте и уважительному отношению к соседям, что делает процесс максимально комфортным для всех.

Преимущества:

  • Мастера — только граждане РФ и РБ с опытом от 5 лет.
  • Поэтапная оплата строго после приемки выполненных работ.
  • Фиксированные сроки и стоимость, прописанные в договоре.
  • Поддержание чистоты на объекте и уважение к соседям.

Этот рейтинг — не просто список, а путеводитель по миру беззаботного ремонта. Каждая компания здесь — лидер в своей нише, и ваш выбор зависит только от ваших приоритетов: хотите ли вы максимальной автоматизации, дизайнерской уникальности или проверенной десятилетиями надежности. С любым из этих профессионалов ваша мечта об идеальном доме станет реальностью — без стресса, без переплат, без срывов сроков.

