DIGMA PRO представила быстрый SSD TOP P8

Сегодня компания DIGMA PRO официально представила свои новые твердотельные накопители в линейке Top P8, которые обладают приличной производительностью, могут похвастаться внушительным объёмом и при этом являются относительно доступными на фоне конкурентов. Начать стоит с того, что накопители в линейке Top P8 работают на базе высокопроизводительного контроллера Phison PS5018-E18, который производится тайваньской фирмой, а также флеш-памятью 3D TLC Micron B47R, которая является одной из лучших, если не лучшей, на современном рынке в плане скорости передачи данных. В результате получается крайне внушительная скорость записи и чтения, потому что этот накопитель в буквальном смысле является произведением инженерного искусства.

Контроллер памяти Phison PS5018-E18 производится по 12-нанометровому технологическому процессу и оборудован пятью 32-битными ядрами, при этом используется интерфейс передачи данных PCI-E 4.0 x4 с протоколом NVMe. Память же представлена накопителями Micron B47R со 176 слоями TLC 3D NAND, что позволило производителю представить три варианта в линейке — на 1,2 и 4 ТБ. Это просто фантастическое решение как для настольного компьютера, так и для ноутбука или игровой приставки. Но самое интересное, что DIGMA PRO TOP P8 объёмом в 1 ТБ продаётся всего за 7990 рублей, тогда как топовая модель на 4 ТБ уходит за 39990 рублей (вариант на 2 ТБ представят во втором квартале текущего года). При гарантии в пять лет это лучшее из всего, что есть.
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