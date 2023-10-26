DIGMA запустила классную акцию вместе с Литрес

У нас есть просто отличные новости для поклонников художественной литературы, а также тех, кто просто обожает читать и при этом не очень любит бумажные книги из-за вреда окружающей среде и прочим причинам. Дело в том, что бренд DIGMA официально сообщил о запуске интересной акции в партнёрстве с цифровой библиотекой Литрес, в рамках которой покупатель определённых моделей электронных читалок получит возможность забрать две книги со специальной подборки совершенно бесплатно, а также 20% скидки на остальную цифровую литературу данной платформы. Для тех, кто читает действительно много, это отличный подарок, потому что можно не только получить качественное устройство, но и существенно сэкономить на покупке лицензионного контента.

При покупке устройства, которое входит в оговоренный список (K1, K2, M1, M2 и Х1), пользователь увидит на упаковке специальный QR-код, который нужно отсканировать со смартфона и получить на электронную почту (после прохождения короткой анкеты) необходимой код, который позволяет при вводе в личном аккаунте получить две книги из подборки, которая обновляется раз в полгода, а также скидку на дальнейшие покупки. Учитывая, что владельцем электронных читалок обычно потребляют гораздо больше контента, чем фанаты бумажных книг, такое преимущество на самом деле сыграет огромную роль в долгосрочной перспективе. Осталось только выбрать подходящую модель, оценить характеристики и решить, какая читалка вам нравится больше всего.
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