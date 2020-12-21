DJI продолжит продавать дроны в США, несмотря на черный список

Правительство США достаточно активно работает над запуском различных законопроектов, которые запрещают компаниям из Китая работать на территории страны. Одним из подобных законопроектов является расширение пресловутого «черного списка организаций» США, в который включили не только SMIC, крупнейшего производителя микросхем в Китае, но и, что удивительно, популярную компанию по производству дронов DJI. Правда, у производителя дронов явно есть какой-то козырь в рукаве, так как сотрудники компании уже заявили, что они по-прежнему будут продавать продукты DJI в обычном режиме. Возможно, производитель как-то сможет обойти запрет, пока что этот момент нам не ясен. Точные последствия этого для бизнеса и производства DJI пока неизвестны.