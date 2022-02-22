DPD будет использовать what3words для доставки

DPD объявила, что объединилась с what3words для доставки в Великобританию. Эта услуга позволит DPD осуществлять доставку в точно определенные места в Великобритании. Эта функция будет доступна с 25 февраля, и клиенты DPD смогут добавить свой адрес what3words в раздел доставки своего приложения DPD.

Существует ряд причин, по которым определенные места в Великобритании вызывают проблемы для всех типов посетителей, включая водителей-экспедиторов. Адреса не всегда точны, почтовые индексы часто охватывают большие территории, а доступ к некоторым зданиям не всегда может быть свободен. А для новостроек регистрация адреса может занять до шести месяцев. Плохая и неточная адресация также может создать трудности для курьеров. what3words меняет способ, которым люди сообщают о своем местоположении. Он разделил мир на квадраты размером 3 х 3 м и дал каждому квадрату уникальную комбинацию из трех слов. Это простой способ найти, поделиться и перейти к точному местоположению в любой точке мира.