DXRacer работает над улучшенными игровыми креслами линейки Air и Master

Компания DXRacer планирует выпустить обновленные кресла линейки Air и Master, а также версию Pro DXRacer Air.

Кресло DXRacer 2023 Master будет доступно в пяти цветовых решениях и предложит клиентам широкие возможности регулировки для комфортного использования. Наряду с новой моделью Master DXRacer выпустит новые аксессуары, включая подушки, подстаканник и док-станцию ​​для ноутбука.

Версия Air Pro будет доступна в шести цветах. Модель получит набивку из пены с эффектом памяти. Кресло также предлагает широкие возможности для регулировки и подставку для ног.

Игровые кресла DXRacer 2023 Master и Air Pro будут доступны 17 октября. Кресло Master будет стоить 539 долларов, а Air Pro — 499 долларов.