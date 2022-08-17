DXRacer работает над улучшенными игровыми креслами линейки Air и Master

Компания DXRacer планирует выпустить обновленные кресла линейки Air и Master, а также версию Pro DXRacer Air.

Кресло DXRacer 2023 Master будет доступно в пяти цветовых решениях и предложит клиентам широкие возможности регулировки для комфортного использования. Наряду с новой моделью Master DXRacer выпустит новые аксессуары, включая подушки, подстаканник и док-станцию ​​для ноутбука.

Версия Air Pro будет доступна в шести цветах. Модель получит набивку из пены с эффектом памяти. Кресло также предлагает широкие возможности для регулировки и подставку для ног.

Игровые кресла DXRacer 2023 Master и Air Pro будут доступны 17 октября. Кресло Master будет стоить 539 долларов, а Air Pro — 499 долларов.
Обзор HIPER HG-Z5-1160 ZET. Игровой стол 100 см…
Игровой стол HIPER HG-Z5-1160 ZET позволит организовать и оформить место для игр и работы даже при ограни…
Noblechairs выпускает игровое кресло Skyrim 10th Anniversary…
Команда Noblechairs уже много лет работает с Bethesda, выпустив несколько специальных игровых кресел, осн…
Обзор GameLab MONOLITH. Недорогой игровой стол с подсветкой …
В рамках «Лаборатории» мы уже затрагивали тему комфорта и эффективной организации рабочего пространства д…
Обзор HIPER HG-Z5-1460 ZET. Игровой стол 140 см для игр, раб…
Изучаемый сегодня игровой стол HIPER HG-Z5-1460 ZET создавался инженерами с учетом требований и потребнос…
Thermaltake представила умный игровой стол ARGENT P900…
Компания Thermaltake представила умный игровой стол ARGENT P900 Smart Gaming Desk. Он был разработан совм…
Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уро…
В мае прошлого года мы проводили тестирование игрового кресла ZO…
Обзор A4TECH Bloody GC-330. Игровое кресло с тканевой обивко…
Чаще всего игры увлекают на значительное время, поэтому важно подумать не только об уровне быстродействия…
Noblechairs представила игровое кресло Darth Vader Edition…
NobleCharles и Lucasfilm объявили о сотрудничестве, в рамках которого будут выпущены игровые кресла на те…
Лучшие игровые столы 2022. На что обратить внимание при выборе стола для компьютераЛучшие игровые столы 2022. На что обратить внимание при выборе стола для компьютера
Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожейОбзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожей
Обзор Gamelab Spirit Red. Лучшее игровое кресло за 10-11 тысяч рублей?Обзор Gamelab Spirit Red. Лучшее игровое кресло за 10-11 тысяч рублей?
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкойОбзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой
Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уровняОбзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уровня
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor