Dell терпит убытки из-за нехватки процессоров Intel

2019-11-29, Автор - Ramil; Продукт - Dell; [26]
Квартальный отчет о доходах Dell показывает, что компания теряет прибыль каждый месяц. Спрос на их продукцию упал. Акции Dell упали в цене примерно на 5%. За трехмесячный период, закрытого 1 ноября 2019 года чистая прибыль компании составила 552 млн долларов (в прошлом году было 895 млн долларов).

В подразделении Dell Infrastructure Solutions Group, специализирующемся на серверах, сетевых устройствах и системах хранения данных, квартальная выручка составила 8,4 млрд долларов, снизившись на 6%. Продажи серверов и сетевого оборудования Dell составили 4,24 млрд долларов, что на 16% меньше.

Проблемы с поставками чипов Intel ограничивают перспективы на рынке ПК. Компания ожидает что выручка в 2020 году, должна составить 91,8-92,5 млрд долларов.

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