Деловые платья: дресс-код 2019

2019-08-27, Автор - Ленар Хайруллин; [81]

Платья делового стиля − одежда, которая необходима в гардеробе большинства работающих женщин и девушек. Настоящая леди даже для офиса подбирает модели, помогающие сохранить женственность, при этом изделия должны соответствовать дресс-коду, установленному в компании. Решить эту непростую задачу поможет Шопси − сайт, на котором можно найти сотни вариантов одежды, отвечающей самым строгим требованиям офисного стиля.

Деловые платья для офиса

Существуют особые требования к выбору вещей для работы, которые касаются дизайна, цветовой гаммы, элементов декора.

Расцветка: желательно сдержанная, однотонная или с некрупным принтом. Избегайте ярких, кислотных оттенков.

Фасон: без воланов, рюшей, высоких разрезов, глубокого декольте. Оставьте их для отдыха, встреч с друзьями, походов в кафе. Остановитесь на классике, которая всегда уместна.

Длина: в районе колена, чуть выше или ниже. Мини в этом сезоне допустимо, но только для молодых и стройных.

Красивые деловые платья смотрятся утонченно: подчеркивают настрой на работу, но не скрывают привлекательность его обладательницы.

Деловые платья 2019

Модельеры рекомендуют для рабочей обстановки элегантные наряды, созданные в соответствии с современными модными тенденциями.

Крой в виде рубашки. Прямой силуэт, воротничок, ряд пуговиц делают модель подходящей для любой фигуры. Талию можно подчеркнуть изящным ремешком.

Футляр. Вариант, позволяющий выглядеть современно как молодым, так и тем, кому уже за 40. Можно оживить его шейным платком, ювелирными украшениями, комбинировать при пошиве несколько разных тканей.

Must have сезона − свободный крой, прикрывающий все недостатки телосложения, популярен в этом году. Изделия могут быть однотонными, с небольшим принтом.

Летние деловые платья могут быть без рукавов, более яркие, легкие. Зимой остановитесь на плотных тканях, сочетании черного и белого, клетке, небольшой полоске.

Купить деловое платье с Shopsy легко

На нашем сайте женщины смогут найти сотни предложений, а также сравнить цены крупнейших ритейлеров. Деловое платье в интернет-магазине вы приобретете быстро и просто, так как все они собраны в одном каталоге.

Shopsy предоставляет систему удобных фильтров, десятки электронных каталогов, предоставляя возможность подобрать соответствующий товар, а затем выгодно совершить покупку.


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