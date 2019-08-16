День независимости : выступление премьер-министра Нарендры Моди

2019-08-16, Автор - Adelia; Продукт - День независимости; [89]
В рамках сотрудничества Google с крупнейшим индийским общественным вещательным агентством Prasar Bharati такие мероприятия национального значения, как празднование Дня независимости и Дня Республики, будут транслироваться в прямом эфире на YouTube и в Поиске Google.

Зрители со всего мира смогли смотреть выступления премьер-министра в прямом эфире на канале Doordarshan на YouTube , поскольку в четверг Индия праздновали 73-й день независимости. «Google также будет работать над тем, чтобы оцифровать богатый контент, созданный в течение более двух десятилетий из Всеиндийского радио и Doordarshan для Google Arts & Culture, и размещать на YouTube цифровые архивы Прасара Бхарати на более чем 12 индийских языках», - сказал Google, которому принадлежит YouTube.

По словам Прасара Бхарати, партнерство также сыграло ключевую роль в создании общественного мнения для телерадиовещания среди молодой аудитории, которая разбирается в цифровых технологиях и все чаще потребляет медиа через смартфоны и другие устройства.


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