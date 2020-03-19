«Diablo 3. Книга Каина» - история мира глазами последнего из Хорадримов

Игры Diablo и Diablo 2 оказались очень успешными, и сумели собрать вокруг франшизы целую армию поклонников. Проекты привлекали, в первую очередь, своим антуражем и геймплеем, но вот четко выстроенной истории мира показать не сумели, лишь изредка делая отсылки на то, или иное событие. Более того, поскольку между выходом второй и третьей частями игры прошло целых 12 лет, нюансы сюжета многими игроками просто забылись. В Blizzard прекрасно это понимали, поэтому решили сделать связующее звено, которое подготовит игроков к новой игре серии и создаст целостное представление о всей вселенной. Такой чести удостоилась книга-энциклопедия «Diablo III. Книга Каина» за авторством Дилла Флинта. Издание было выпущено на Западе в преддверии выхода Diablo III еще в 2011 году, но в России она увидела свет лишь в 2019. Права на локализацию достались издательству «Белый Единорог», специализирующемуся на артбуках и комиксах. По оформлению, фолиант напоминает страницы древней рукописи и мгновенно погружает читателя в мир готического фэнтези: толстая твердая 3D-обложка с изображением черепа демона, плотная матовая желтая бумага с эффектом «старины», немного «потрепанный» передний обрез. Антураж усиливается пометками на полях, подчеркиваниями в тексте, и, конечно, множеством иллюстраций, стилизованных под карандашные зарисовки. «Вишенкой на торте» будет вложенная в книгу карта Санктуария формата A3.

Размеры книги стандартные для подобного издания: 260x200x22 мм, вокруг обернута лента с названием и аннотацией. Локализация выполнена достойно: все названия соответствуют тем, что мы видели в русской версии Diablo III (включая карту), опечаток мной замечено не было. Шрифт тут коричневый, что не сильно выделяет его на фоне «состаренной» бумаги. Выглядит это, конечно, красиво, но читается при слабом освещении довольно затруднительно. Объем материала составляет 148 страниц, более половины которых отдано тексту, присутствует нумерация.

Как не трудно понять, повествование ведется от лица Декарда Кайна – одного из центральных персонажей серии и последнего представителя древнего ордена Хорадримов. Интересно, что в некоторых местах игр имеется упоминание про этот дневник. Вместо предисловия и заключения в нем – письма-послания к Леи, вокруг судьбы которой движется сюжет третьей части серии. На страницах книги можно найти уйму историй и подробностей, которые будут интересны любому поклоннику серии.

Начинается все с мифа, рассказывающего о сотворении мира и Вечном конфликте, плавно перетекающего в описания основных действующих в нем лиц: ангелов и демонов. Здесь можно не только ознакомиться с характерами и стремлениями их главных представителей, но и в подробностях изучить внешность этих сущностей, благодаря подробным рисункам.

Второй крупный раздел посвящен созданию Санктуария и основным вехам его истории: от рассвета нефалемов до охоты за тремя главными демонами. Особо стоит отметить включенное в повествование описание артефактов, ставших визитной карточкой Diablo II: харадримского молота и куба. Следующая часть позволяет вновь переосмыслить сюжеты двух легендарных игр, пройдя путь от подвигов Айдана в Тристраме до победы над Лордом Разрушения на горе Арреат.

В заключительной части читателям предоставится возможность вновь «прогуляться» по как уже знакомым, так и новым локациям и странам: от пустыни Аранох и Кеджистана до Тораджанских джунглей и Вестмарша. Отличным дополнением к этой главе послужит карта.

Текст написан простым языком и читается на одном дыхании, в отличие от традиционных энциклопедий, от которых тянет в сон. Книга очень атмосферная и в значительной степени заполняет пробелы в истории, оставленные играми, а прекрасные работы ведущих художников Blizzard можно изучать часами. Не стоит рассматривать данное издание, ни как художественную литературу, ни как традиционный артбук: графическая часть здесь неотделима от смыслового наполнения, а получившийся «сплав» придется по вкусу не только фанатам игры, но и всем поклонникам фэнтези.

«Книга Каина» очень качественное издание, как внешне, так и по наполнению, настоящее сокровище, которое обязательно должно украсить полку любого, кто считает себя поклонником серии.

Несмотря на то, что фолиант выпускался как переходное звено между второй и третью частями игр, а локализация «запоздала» на 8 лет, он и сегодня способен обогатить (или обновить) знания об этой удивительной вселенной, подготовив к выходу недавно анонсированного проекта Diablo IV.

Если же вам покажется мало одной книги, чтобы разобраться в нюансах этой мрачной, но такой притягательной вселенной, рекомендую ознакомить также с еще двумя: «Книгой Тираэля» и «Книгой Адрии». Они входят в единую трилогию, и тоже совсем недавно вышли на русском языке. С книгами издательства «Белый Единорог», можно ознакомиться на официальном сайте whiteunik.com.

«Diablo 3. Книга Каина» обзор

Автор: Артем Костенко