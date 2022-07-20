Digma выпустила твердотельные накопители Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 и Run S9 SATA III объемом 2 ТБ

Популярный производитель электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2Tb и Run S9 SATA III 2Tb.

Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а SSD Run S9 основан на Silicon Motion SM2259XT и поставляется в формате 2,5”. Обе модели используют тип памяти TLC 3D NAND. Mega G1 обеспечивает высокую скорость чтения и записи до 3300 и 2800 МБ/с соответственно. В свою очередь, Run S9 обеспечивает стандартную скорость для формата SATA III, но предлагает большой объем памяти. Заявленный ресурс записи данных у Mega G1 составляет 2000 ГБ, а у Run S9 — 960 ГБ.

Накопители Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2Tb и Run S9 SATA III 2Tb доступны на российском рынке по цене от 16 990 и 12 490 рублей соответственно.
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