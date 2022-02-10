Disney делает ставку на спортивные трансляции и метавселенную

Сегодня Disney подтвердила свою приверженность расширению своего портфеля спортивных трансляций. Disney также планирует вводить новшества в свой продукт, ориентируясь на спортивные функции и пока еще неясные планы метавселенной.

Во время объявления о прибылях и убытках компании генеральный директор Disney, Боб Чапек заявил о том, что спортивные программы являются ключевой частью потоковой стратегии компании, рекламируя успех программирования на своей дочерней компании ESPN. Но спортивная стратегия Disney не ограничивается только приобретением прав и освещением игр. Disney заявил, что ставки предоставляют огромные возможности для роста и интерактивности, особенно в связи с продолжающейся легализацией в США. Боб Чапек также затронул планы Диснея относительно метавселенной — то, о чем он продолжает говорить без каких-либо конкретных подробностей о том, как это может выглядеть. «Мы понимаем, что в будущем — вы можете называть это как захотите, метавселенной, смешением физического и цифрового опыта, в котором, я думаю, Disney должен преуспеть».
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