Длительное отключение электроэнергии на заводе Samsung повредило DRAM и NAND

Отключение электроэнергии на несколько минут остановило производство на заводе Samsung Electronics в Хвасоне, Южная Корея, согласно сообщению Reuters. Это остановило некоторые производственные линии флэш-памяти DRAM и NAND, и также перебои в работе, привели к убыткам Samsung в миллионы долларов. Производство полупроводников в целом является очень чувствительным к энергопотреблению процессом, и остановка на любом из его этапов производства может привести к потере партии, не говоря уже о времени, потраченном на восстановление. Например, 30-минутное отключение электроэнергии в 2018 году нанесло Samsung убыток в размере 43,32 миллиона долларов.

Утверждается, что причиной отключения электроэнергии во второй половине дня во вторник (31 декабря) является неисправность регионального сетевого кабеля. Самсунгу понадобится до двух дней, чтобы снова запустить производственную линию.