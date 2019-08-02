Добыча криптовалюты с асиками

Многие думают, что ажиотаж вокруг добычи криптовалюты спал, хотя на самом деле он в самом разгаре — просто большинство крупных фирм уже закупили оборудование и не такого интереса вокруг видеокарт. Да и видеокарты для майнинга подходят не так уж хорошо, как многие думают. Намного эффективнее работают «асики», которые выдают гораздо больше «прибыли» в виде вычислительной мощности, чем любая ферма за те же деньги. Сегодня мы расскажем, почему это действительно важная аппаратура и почему покупка «асика» намного более выгодная, чем приобретение тьмы видеокарт. Начнем с обычного параметра — стоимости фермы.Начнем с простого сравнительного момента — видеокарта примерно за 400-500 долларов дает вам, примерно, 5 «мегахэшей». «Асик», который стоит заметно дороже, дает 56 «мегахэшей». То есть, заплатив три-четыре цены видеокарты вы получаете в десять раз больше мощности, что, естественно, окупает себя заметно быстрее. Кроме того, вам не нужно переживать о том, как же видеокарты поведут себя в ферме, как они будут перегреваться и какую мощность они будут выдавать. Вы просто подключаете систему, включаете ее и начинаете добывать валюту. О самих параметрах и мощности более детально написано по ссылке выше, так что мы не будем углубляться в этом направлении — есть люди, которые знаю и могут рассказать куда больше.

Кроме того, вам нужно понимать, сколько стоит электроэнергия и сколько вы будете отдавать за нее денег. В некоторых городах энергия стоит столько, что выгода от добычи криптовалюты сводится к минимуму и вы будете слишком долго окупать свое устройство. С другой стороны, на территории СНГ цена на электричество достаточно низкая и практически всегда с этим проблем нет никаких. Далее, пользователю достаточно выбрать алгоритм и посчитать, сколько он будет зарабатывать в день при учете расходов на энергию. Все, теперь у вас есть нужная сумма и можно разделить стоимость «асика» на чистую прибыль.Конечно, на деле выбор аппаратуры, алгоритмов и прочих параметров куда более сложен и требует больше информации. Некоторые модели лучше, другие хуже, но заметно дешевле, третьи обладают своими преимуществами. Лучше почитать специализированный ресурс, понять, как работает это оборудование и потом уже думать о покупке. До сих пор добыча криптовалюты считается прибыльным бизнесом, так почему бы не заняться им самостоятельно? Для этого нужно лишь немного времени и денег.