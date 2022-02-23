Доля Intel на мировом рынке процессоров растет

С момента запуска процессоров AMD Ryzen доля рынка процессоров изменилась в пользу AMD. Предложения Intel соответствовали конкуренту, быстро ворвавшись на потребительский рынок. Однако, согласно последним отчетам, похоже, что это уже не так. Согласно анализу японского рынка DIY от BCNR, продажи процессоров Intel начали расти в середине 2021 года, и компании удалось отобрать часть рынка у AMD. После почти двухлетнего доминирования на японском рынке AMD теперь отстает от Intel по продажам.

Еще одним источником, который в целом является довольно хорошим индикатором доли рынка процессоров Intel и AMD, является PassMark. По мере того, как пользователи отправляют свои тесты, разработчик программного обеспечения PassMark обновил диаграмму статистики доли рынка ЦП, в основном показывая сегмент настольных компьютеров. Он также делает вывод о том же, что и BCRN: Intel снова увеличивает свою долю на рынке процессоров.

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