Доля рынка MediaTek превысила долю Qualcomm

Ведущая группа технических исследований Counterpoint Research опубликовала свой третий квартальный отчет о поставках и цифры показывают, что Mediatek возглавляет поставки чипсетов. Данные указывают на растущий разрыв между Mediatek и Qualcomm в поставках SoC в третьем квартале 2021 года. Unisoc следила за рейтингом производителей микросхем, опережая Samsung. Подъем Mediatek соответствует кажущемуся устойчивому падению HiSilicon, который сейчас занимает около 2% рынка.

Результаты Counterpoint указывают на высокие показатели Mediatek по поставкам пользующихся спросом чипсетов 4G, на долю которых приходится 40% поставок. В то время как некоторые производители микросхем продолжают стонать из-за своей неспособности удовлетворить растущий спрос на чипы 5G, численность тайваньской компании продолжает расти. Qualcomm по-прежнему остается лидером в сегменте 5G рынка по объемам поставок.

Американская компания, даже несмотря на неопределенность и трудности с цепочкой поставок, по-прежнему удерживает 62% рынка микросхем 5G, в основном благодаря ее способности иметь нескольких подрядчиков для производства важных SoC в своей линейке 5G. Qualcomm также пережила резкий рост поставок чипов 5G из-за огромного спроса на iPhone 13 еще в сентябре, когда он был запущен.