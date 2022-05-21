Двухместный электромобиль Squad с солнечной батареей дебютирует в Европе

Команда из Squad Mobility анонсировали двухместный электромобиль с солнечной панелью на крыше. Автомобиль дебютирует в Европе в 2023 году по стартовой цене 6 250 евро.

Это компактный электромобиль имеет достаточно простую конструкцию и позиционируется как доступный электромобиль. Он получит большие окна, съемные двери, стильные колеса и солнечную батарею на крыше. Солнечная батарея позволит преодолевать до 20 км в сутки. Автомобиль также имеет сменный аккумулятор, позволяющий увеличить запас хода примерно до 100 км. Аккумулятор Squad можно заряжать от обычных бытовых розеток, что повышает его универсальность. В салоне есть цифровая приборная панель, а также система климат-контроля. Два задних электродвигателя выдают до 5 л.с. и максимальная скорость 45 км/ч.

Компания заявляет, что также разрабатывает четырехместный электромобиль на солнечных батареях, но дата выпуска не сообщается.