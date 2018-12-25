Джип раздавлен неисправным электрическим гаражом

Электрические гаражи обычно используются в проектах домов, позволяя людям парковать две машины на одном парковочном месте, так как одна машина опускается под землю на платформе, а другая припаркована над ней. Что происходит при сбоях в работе системы?

Этот Джип был разбит, когда электрический гараж вышел из строя из-за затопления блока управления. Это отключило питание, которое предположительно отключило все датчики, которые могли бы предотвратить это. Неисправный гараж продолжал поднимать лифт, даже когда внедорожник уперся в крышу и был разбит. Почему кто-то установил электрический гараж прямо под крышей. Это дорогостоящий урок, усвоенный владельцами живущими поблизости, у которых могут быть установлены аналогичные системы парковки на их территории. Учитывая, что это произошло из-за наводнения, Subaru который был припаркован под ним был затоплен. Остается наедятся что у обеих машин была полная страховка.