Джони Айв создал полностью бриллиантовое кольцо для благотворительного аукциона

Руководитель дизайнерского подразделения Apple Джони Айв часто говорит о своем увлечении материалами в рамках процесса проектирования. Его последний проект является отличным примером его хобби. Большинство дизайнеров, когда приступают к созданию бриллиантового кольца, начинают с подбора металла для ободка. Как правило, это золото, серебро или платина. Затем на полученную форму устанавливают бриллианты.

Но Джони Айв и дизайнер Марк Ньюсон решили использовать совершенно другой подход. Ювелирное изделие сделано из цельного алмаза и предположительно уйдет "с молотка" за 250 тысяч долларов. Дизайнеры разработали кольцо исключительно для аукциона, в котором собранные средства пойдут на поддержку фонда борющегося с ВИЧ. Драгоценный камень создаст Diamond Foundry — сертифицированный производитель углеродных алмазов, который первым разработал и запатентовал технологию для безопасного и устойчивого формирования алмазов. Аукцион состоится 5 декабря в Майами.