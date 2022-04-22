EKWB уволила 25% рабочей силы из-за снижения продаж систем водяного охлаждения

Компания EK Water Blocks, возможно, самый известный производитель систем охлаждения для ПК, сократила четверть штата в связи с резким падением продаж. Это затрагивает более 60 из более чем 200 технических рабочих мест в Словении, родной стране EKWB. EKWB считает, что его продажи в основном разделены пополам между рынками Северной Америки и Европы. Присутствие компании на рынке Азии в настоящее время ограничено, хотя в настоящее время эта сфера интересов вновь активизировалась. Согласно сообщениям словенской прессы , компания заметила ежеквартальное падение продаж на 20 процентов с октября 2021 года.

Компания винит в этом падении продаж пандемию COVID-19, в частности, ее экономические последствия, скачок цен на оборудование для ПК и то, что люди тратят меньше средств на премиальное оборудование, на котором в основном специализируется EKWB. Матьяж Крч (CEO, EKWB) в своем заявлении даже обвинил социологическое воздействие COVID-19, в частности, промежутки между волнами пандемии, которые позволяют людям путешествовать и наслаждаться на открытом воздухе, не желая тратить деньги на вещи, которые удерживают их в помещении, такие как игры.
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