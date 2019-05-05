Эффективное очищение кожи с щеточкой для лица FOREO LUNA mini 2

В последние годы технологические средства по уходу и очищения кожи делают процесс более тщательным.

Foreo Luna Mini 2 - это очищающее устройство для лица с антивозрастным эффектом и очень интересным дизайном. Оно состоит из маленьких силиконовых нитей небольшого размера, которые пульсируют благодаря эксклюзивной технологии Foreo T-Sonic . Устройство умещается в ладони и работает от батареи. Небольшие выпуклости служат против скольжения.

Foreo Luna Mini 2 может удалять впечатляюще 99,5% примесей, включая грязь, жир, косметику и мертвые клетки не забивая поры, которые являются причиной прыщей. Благодаря 8 режимам можно адаптировать интенсивность вибрации в соответствии с вашим типом кожи. Гаджет поставляется с 10 летней гарантией.