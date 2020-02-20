«Экофинанс»: что такое мегазаем и как его получить

Кредитная организация выдает до 70 тысяч рублей на срок до 24 месяцев, при этом заявку на выдачу ссуды рассматривают за несколько минут

Помимо микрозаймов МФК «Экофинанс» предлагает своим клиентам мегазаемы — суммы на 15–70 тысяч рублей со сроком погашения от 12 до 24 недель. Для оформления такого предложения не потребуется справка о доходах, залог и поручитель. Условия кредитования очень привлекательны, в том числе и для предпринимателей.

Как подать заявку на получение мегазайма

Заявки на кредитование МФК «Экофинанс» принимает двумя способами: по телефону и через онлайн-сервис Credit Plus.

Важно помнить, что больше 15 тысяч рублей в «Кредит Плюс» дают только клиентам, которые ранее уже брали в этой компании и своевременно погасили займы на меньшие суммы. Поэтому, если вы новый клиент, можно запросить микрозаем, получить одобрение, вернуть его и только после подать заявку на мегазаем.

С оформлением по телефону все просто: нужно позвонить по номеру компании, ответить на вопросы оператора и дождаться решения. Для тех же, кому удобнее использовать интернет, можно воспользоваться сайтом:

1. Выбрать в таблице на главной странице вариант «Мегазаем»;

2. Ввести контактный номер телефона в форму, открывшуюся по нажатию на зеленую кнопку «Выбрать»;

3. Войти в личный кабинет и заполнить заявку.

Как и с микрозаймами, решение по мегазаймам в Credit Plus принимают за минуту. Ровно столько времени нужно системе для автоматической оценки информации, которую предоставил клиент. Как правило, отказов практически не бывает. Ключевая причина отказа в заявке на кредитование — предоставление заведомо ложной информации.

Как гасить мегазаем

Чтобы не попасть в группу должников «Кредит Плюс», нужно внимательно соблюдать график внесения обязательных платежей. Обо всех форс-мажорных ситуациях следует заранее предупреждать представителей кредитора. В большинстве ситуаций вам пойдут навстречу — предложат продлить сроки погашения или другой взаимовыгодный вариант.

Подробную информацию о графике внесения платежей и их суммах можно найти в личном кабинете. Для погашения долга доступны разные платежные средства: карты VISA, MasterCard, МИР, система переводов «Контакт», электронный кошелек Киви, банковский перевод между счетами.

При погашении долга необходимо учитывать дату поступления денег на счет кредитора. Если средства поступят позже, что бывает, например, при отправке через «Контакт», произойдет просрочка.