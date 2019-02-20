GM официально выпустила компактные и складные электрические велосипеды Ariv Meld и Ariv Merge.

Обе модели работают на запатентованных двигателях GM, собранных с нуля, и могут развить скорость до 24 км/ч с четырьмя уровнями скорости. Аккумулятора хватает приблизительно на 3,5 часа, они могут проехать расстояние до 60 км. Хотя компания разработала и спроектировала велосипеды в Мичигане и Ошаве, она сначала выпустит их в Германии, Бельгии и Нидерландах. GM говорит, что выбрал эти места из-за популярности электронных велосипедов.