Электрический самокат Rice Mak Qui

Получите удовольствие от поездки с электрическим скутером Rice Mak Qui.

В отличие от стандартных скутеров, этот концептуальный скутер подходит для взрослых. Qui представляет собой современный дизайн двухколесного велосипеда, который призван изменить ваше отношение к самокатам. С его гладким, но массивным дизайном, он может похвастаться множеством интуитивных и конструктивных особенностей. Кроме того, специальный дизайн самоката выглядит как парящий над землей, что делает его визуально интригующим.

Скутер предлагает визуальные подсказки через его интегрированные ярко-синие огни, управляемые несколькими кнопками на руле, огни загораются, говоря вам о мощности электрического скутера Rice Mak Qui.