Электрический самолет вертикального взлета VoloConnect прошел первые тесты

Стартап Volocopter из Германии сообщает о первом успешном полете четырехместного электрического самолета VoloConnect.

Полет длился 2 минуты 14 секунд. Это полноценный прототип, который по своим характеристикам полностью соответствует будущим коммерческим вариантам. В 2026 году Volocopter введут в эксплуатацию.

VoloConnect рассчитан на полеты на расстояние до 100 км со скоростью около 250 км/ч. Volocopter будет использоваться как аэротакси. Самолет VoloConnect относится к категории eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой). Он оснащен шестью несущими винтами для вертикального взлета и посадки, а также крыльями.