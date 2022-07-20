Электрический скутер Ather 450X Gen 3 обеспечивает запас хода до 105 км

Представлен умный электрический скутер Ather 450X Gen 3.

Новинка с запасом хода 105 км оснащена новой литий-ионной батареей емкостью 3,7 кВт/ч и обеспечивает значительное улучшение производительности по сравнению с моделью 450X. Шины 450X Gen 3 обеспечивают до 22% лучшее сцепление на поворотах и ​​при торможении. Ather 450X Gen 3 выпускается в трех цветах.

Новый скутер поставляется с 2 ГБ оперативной памяти, реализована поддержка голосового помощника. Модель имеет боковые зеркала для лучшего обзора.

В настоящее время умный электрический скутер доступен для предварительного заказа по цене от 1700 долларов.
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