Электрический скутер G1 Glider будет доступен для общего пользования

Компания Inboard Technology планирует выпустить электрические скутеры Glider для общего пользования. В рамках этого Inboard планирует объявить о партнерстве с транспортной компанией в этом году, хотя пока не указано, кем будет этот партнер. Компания намеревается сделать свои скутеры доступными в небольших парках, которые будут доступны в отелях, курортах, кампусах и бизнес-парках.

Что касается самого скутера, дизайн останется практически неизменным, хотя его название будет слегка изменено и будет называться G1 Glider. Устройство будет по-прежнему развивать максимальную скорость 35 км/ч и проезжать до 19 км, а также он будет иметь широкую платформу шириной 20 см и большие шины, которые отличают его от большинства других электрических скутеров.