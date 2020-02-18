Электрический скутер LOM X-Scooter разработан для повседневных поездок на короткие расстояния. Он очень компактный и безопасный. Разработан в Японии.

LOM X-Scooter развивает максимальную скорость до 25 км/ч. Транспортное средство использует аккумулятор мощностью 460 W и гарантирует 40 км пути без подзарядки. Вес скутера составляет 16,5 кг. Он позволяет забраться в гору с уклоном 12 градусов.

Управлять скутером очень просто. Имеются две параллельные подставки для ног для удобного передвижения. LOM X-Scooter оснащен замком Smart Lock, который управляется с помощью смартфона.